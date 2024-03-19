***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 16.02.2024Genel Kurul Tarihi 19.03.2024Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2023_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Aksigorta A.Ş. Information Document_2023_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın özeti.2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmiştir.6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Denetçinin seçimi yapılmıştır.10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı satış konusunda yetkin bir şekilde müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırlılığı belirlendi.15 - Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AKSİGORTA A.S. 2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 19.03.2024 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - TutanakEk Açıklamalar2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260341BIST