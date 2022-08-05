***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
05.08.2022 17:47
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.07.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Sermaye artırımı ile ilgili bugün (05.08.2022) yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla söz konusu izahnamenin imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahnamenin imzalı aslı ile birebir aynıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052444
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1147
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.021,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9113
|17,9460
|% 0,20
|
|Euro
|18,2338
|18,2619
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,5639
|21,6720
|% -0,71
|
|Frank
|18,5483
|18,6600
|% -0,72
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-19,25
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.842
|6.926
|-64,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE