***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
21.10.2022 18:16
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022 (SPK Onayına Sunulan İzahname tarihi)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 20.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 20.10.2022 Tarih ve 2022/56 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı izahname bugün (21.10.2022) teslim alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahname ekte paylaşılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073356
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.952
En Düşük
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18:0518,6055
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 981,72
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
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984,31
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6076
|% 0,00
|
|Euro
|18,2812
|18,3020
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7743
|20,8785
|% -0,27
|
|Frank
|18,4583
|18,5694
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|19,92
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,52
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.660
|6.780
|71,00
|
|Yarım
|3.245
|3.315
|35,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,12
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|0,48
|