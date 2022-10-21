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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

21.10.2022 18:16
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022 (SPK Onayına Sunulan İzahname tarihi)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 20.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 20.10.2022 Tarih ve 2022/56 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı izahname bugün (21.10.2022) teslim alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahname ekte paylaşılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073356


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