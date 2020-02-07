***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AKGRT, TRAAKGRT91O5 Peşin 0,6600000 66 15 0,5610000 56,1Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.03.2020 17.03.2020 16.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AKGRT, TRAAKGRT91O5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafmdan sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarma göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafmdan denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 366.358.436-TL Dönem Net Karı elde edilmiştir.Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra sermayenin %66'sı oranmda toplam 201.960.000-TL brüt kar payının 13 Mart 2020 tarihinden itibaren pay sahiplerine nakden dağıtılması hususunun, 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aksigorta AŞ 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSİGORTA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 306.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 45.882.288* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 492.255.579 492.255.5794. Vergiler ( - ) 125.897.143 125.897.1435. Net Dönem Kârı 366.358.436 366.358.4366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 18.317.922 18.317.9228. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 348.040.514 348.040.514Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 20.675.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 368.715.514 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.300.000 0* Nakit 15.300.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 186.660.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 18.666.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 127.414.514 127.414.51420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 171.666.000 0 56,1 0,561 56,1TOPLAM 171.666.000 0 56,1 0,561 56,1Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817773BIST