***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AKGRT, TRAAKGRT91O5 1. Taksit 0,6600000 66 15 0,5610000 56,1AKGRT, TRAAKGRT91O5 2. Taksit 0,3400000 34 15 0,2890000 28,9AKGRT, TRAAKGRT91O5 TOPLAM 1,0000000 100 15 0,8500000 85Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 18.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 19.03.20212. Taksit 06.09.2021 06.09.2021 08.09.2021 07.09.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AKGRT, TRAAKGRT91O5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 432.342.886-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir.Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra pay sahiplerine sermayenin %100'ü oranında toplam 306.000.000-TL brüt kar payının dağıtılması ve ödemelerin 201.960.000 TL'lik kısmının 18 Mart 2021 tarihinden itibaren, geri kalan 104.040.000 TL'lik kısmının 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren olmak üzere iki taksit halinde nakden dağıtılması hususunun, 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aksigorta AŞ 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSİGORTA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 306.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 82.866.210* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 549.973.574 549.973.5744. Vergiler ( - ) 117.630.688 117.630.6885. Net Dönem Kârı 432.342.886 432.342.8866. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 432.342.886 432.342.886Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 432.342.886 432.342.8869. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 29.900.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 462.242.886 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.300.000 0* Nakit 15.300.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 290.700.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 29.070.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 97.272.886 97.272.88620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 260.100.000 0 60,16 0,85 85TOPLAM 260.100.000 0 60,16 0,85 85Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 16.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında, toplam 306.000.000 TL kar payının iki taksitte yukarıda yer alan tablo çerçevesinde dağıtılmasına karar verilmştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918559BIST