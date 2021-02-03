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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.02.2021 13:50



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına lişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000.- TL olarak belirlenmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verildi. Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907181


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