***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 13:50
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına lişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000.- TL olarak belirlenmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verildi. Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907181
BIST
16:441.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.521
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|Önceki Kapanış
|: 1.511
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1.527
En Düşük
1.509
16:447,1630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,1700
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
16:448,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0552
|Açılış
|: 8,6100
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
16:44423,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 423,92
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|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MERKO
|9,02
|149.220.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,57
|19.234.895
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,50
|2.177.553.659
|% 1,63
|
|GARAN
|9,98
|1.371.376.661
|% 2,99
|
|KOZAL
|123,00
|1.093.785.013
|% 1,40
|
|ODAS
|4,12
|921.850.445
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,08
|786.544.776
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.177.553.659
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|570.203.862
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|921.850.445
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,68
|539.898.754
|% 6,77
|
|DOHOL
|4,08
|786.544.776
|% -3,32
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1597
|7,1630
|% -0,55
|
|Euro
|8,6066
|8,6123
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,7605
|9,8095
|% -0,50
|
|Frank
|7,9484
|7,9963
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9072
|1,9168
|% -0,36
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,24
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,92
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,41
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
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Seans Raporu
16:44
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16:59TRCAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 666, 296 adet işlem
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16:57TSGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 799 adet işlem
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Endeks 1, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 951.00 milyon TL de
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16:56PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 736, 705 adet işlem
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Yüzde 5.98 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 483 adet işlem