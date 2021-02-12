***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.02.2021 08:32
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına lişkin SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000.- TL olarak belirlenmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verildi. Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Söz konusu başvurumuz SPK tarafından uygun bulunmuş olup,SPK tarafından onaylanan "Tadil Tasarısı" ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8_SPK_Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909239
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0405
En Düşük
7,0176
18:058,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5430
En Düşük
8,5054
18:05412,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 412,47
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
411,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0368
|7,0404
|% 0,21
|
|Euro
|8,5340
|8,5393
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,6784
|9,7269
|% 0,01
|
|Frank
|7,8708
|7,9182
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8698
|1,8792
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-2,91
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,03
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında