***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Seraye Tavanı 2020 yılı Genel Kurul gündeminin ilanı hk.bilgi paylaşımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Ek AçıklamalarSöz konusu esas sözleşme tadili 16 Mart 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere gündeme alınmıştır.Kamuoyunun Bilgilerine.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8_SPK_Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909785BIST