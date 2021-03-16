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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 20:43



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına ilişikin Genel Kurul onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 8.Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31.12.2015 tarihine kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL artışına ilişikin değiştirilmesine, Genel Kurul'ca karar verilmiştir,
Kamuoyunun Bilgilerine.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8_SPK_Onayı.pdf






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