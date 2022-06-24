***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarihli toplantısında,Esas sermaye sistemi içerisinde Şirketimizin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 750.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilerek geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Söz konusu hususlar doğrultusunda hazırlanan Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesine ilişkin ekli tadil metninin kabulüne, Tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Sermaye artırımına ilişkin hüküm ve koşulların ayrı bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben tadil metni ile beraber yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039253BIST