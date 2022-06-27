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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.06.2022 22:17
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarihli toplantısında alınan kararlar gereği Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği için söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.06.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039577


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