***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarihli toplantısında alınan kararlar gereği Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği için söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.06.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039577BIST