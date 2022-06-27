***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.06.2022 22:17
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarihli toplantısında alınan kararlar gereği Sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği için söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.06.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039577
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0320
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0604
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5868
En Düşük
17,4959
18:05969,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,98
|Açılış
|: 969,84
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5506
|16,5534
|% 0,17
|
|Euro
|17,4535
|17,5919
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,2458
|20,3473
|% 0,14
|
|Frank
|17,2368
|17,3406
|% 0,11
|
|Riyal
|4,3981
|4,4202
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,80
|
|Altın Gr.
|970
|970
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.425
|6.596
|4,00
|
|Yarım
|3.154
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem