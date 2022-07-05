***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.07.2022 21:36
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Olağanüstü Genel Kurul gündeminin ilanı hk.bilgi paylaşımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Ek Açıklamalar
Söz konusu esas sözleşme tadili 04 Ağustos 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere gündeme alınmıştır.
Kamuoyunun Bilgilerine.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041914
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1351
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0841
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05964,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,52
|Açılış
|: 964,25
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9710
|16,9726
|% 0,87
|
|Euro
|17,4012
|17,4527
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,2332
|20,3346
|% -0,25
|
|Frank
|17,4568
|17,5620
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5081
|4,5307
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-40,30
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-15,06
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.457
|6.579
|-47,00
|
|Yarım
|3.160
|3.217
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.608
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,83
|