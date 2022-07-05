***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Olağanüstü Genel Kurul gündeminin ilanı hk.bilgi paylaşımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022Ek AçıklamalarSöz konusu esas sözleşme tadili 04 Ağustos 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere gündeme alınmıştır.Kamuoyunun Bilgilerine.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041914BIST