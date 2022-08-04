***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.08.2022 19:21
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına lişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkındda
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000.- TL olarak arttırılmasına, Genel Kurul'ca karar verilmiştir,
Kamuoyunun Bilgilerine.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052046
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1646
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4067
En Düşük
18,2123
18:051.032,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.032,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,58
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9353
|17,9369
|% 0,05
|
|Euro
|18,3674
|18,4067
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,7241
|21,8331
|% 0,07
|
|Frank
|18,6909
|18,8035
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7595
|4,7834
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|25,45
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|15,11
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.901
|6.986
|83,00
|
|Yarım
|3.363
|3.415
|40,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.707
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|-2,87
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO