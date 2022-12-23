***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 18:10
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına lişkin Ticaret Odası Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılmasını, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089551
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
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|Önceki Kapanış
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5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6762
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,8550
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|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0504
|Açılış
|: 19,9900
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|Önceki Kapanış
|: 19,9700
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19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.078,46
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|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
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1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6697
|18,6762
|% 0,08
|
|Euro
|19,8004
|19,8500
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4187
|22,5311
|% 0,11
|
|Frank
|19,9271
|20,0471
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9522
|4,9770
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,60
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,95
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.288
|7.355
|37,00
|
|Yarım
|3.529
|3.598
|20,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|3,35
|