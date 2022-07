***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur. Çalışan tazminat süreçleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıAleyhine kesinleşen dava bulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları Genel Müdür YardımcısıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriburak.yuzgul@aksigorta.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıyatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleriÇalışanların temsil edildiği yönetim organları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiyatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri / İnsan Kaynakları PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiyatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri / İnsan Kaynakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıAleyhine kesinleşen dava bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/etik-ilkelerKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerAksigortalılar, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Yeşil ofis kapsamında karbon ayak izini azaltmak için tükenir kaynakları tasarruflu kullanır. Aksigorta, evrensel insan haklarının gözetilmesine destek olur ve saygı gösterir. Eğitime ve çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesine destek olur. Bugüne kadar 7-14 yaşlarındaki çocukların deprem eğitiminde etkin rol alan deprem simülatörü, İTÜ Bilim Merkezinde çocukların eğitimine katkı sunmuştur. Dünyada nadir örnekleri bulunan ve Bingöl, Erzincan, Bursa, Güzelyalı, İzmir ve Gemlik depremlerinin şiddetlerinin kayıtlı olduğu deprem simülatörü ile çocuklara bu depremlerin etkileri bir mutfak ortamında gösterilmekte ve deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. AKUT'la birlikte toplumu başta deprem olmak üzere sel ve yangın gibi doğal afetler konusunda bilgilendirmek amacıyla 5 yıllık kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak Hayata Devam Türkiye Projesi'ni tamamlamıştır. Sabancı holding çapında yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesinde aktif rol alır. Bu proje kapsamında yetiştirdiği iç eğitmenler ile Akisgorta içerisinde kadının desteklenmesi, sağlıklı aile iletişimi ve aile içi şiddetin engellenmesine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemektedir.https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik-politikasiİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİç kontrol, İç denetim, Mevzuat Uyum, Riskin Erken Saptanması, Suç Gelirlerinin Aklanması hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanun kapsamındaki faaliyetler ile önlemler alınmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047083BIST