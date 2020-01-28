***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 19:16
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu, 03.05.2018 tarihli 18-13/240-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacı ile şirketimiz ve kararda yer alan diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar vermişti.
Rekabet Kurulu'nun 23.01.2020 tarihli ve 20-06/61-33 no.lu kararına göre, şirketimizin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğini, dolayısıyla şirketimize herhangi bir idari para cezası verilmediğini kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814938
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,14
|Açılış
|: 301,93
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7334
|7,7722
|% 0,28
|
|Frank
|6,0950
|6,1317
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5826
|1,5905
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|7,05
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
|