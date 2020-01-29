***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 19:11
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2019 - 03.04.2019 - 15.03.2019-18.12.2018-15.02.2018 - 06.02.2015 - 02.02.2015 - 26.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2012 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV'ye ilişkin Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davada, vergi mahkemesi tarafından lehimize (vergi ve ceza tarhiyatlarının iptaline) verilen karar İstanbul Vergi Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815245
BIST
18:05119.689
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Açılış
|: 120.586
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|: 299,79
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302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7334
|7,7722
|% 0,28
|
|Frank
|6,0950
|6,1317
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5826
|1,5905
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|7,05
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
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