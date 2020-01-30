***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 19:20
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.01.2020 tarihli 19:17 saatinde açıklamış olduğu 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
Açıklamakta olduğumuz 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815665
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0423
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,23
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8036
|7,8427
|% 0,96
|
|Frank
|6,1474
|6,1845
|% 0,92
|
|Riyal
|1,5896
|1,5976
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,21
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,56
|57,56
|-1,35
|