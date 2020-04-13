***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 09:13
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 31
.03.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.03.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837344
BIST
12:0396.339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -132,38
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
12:036,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0716
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:037,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0880
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:03367,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,98
|Açılış
|: 367,46
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.325.290
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.898.997
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.267.046
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.872.985
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,15
|797.665.910
|% 3,57
|
|PGSUS
|54,90
|465.070.402
|% 7,75
|
|TSPOR
|4,57
|148.781.791
|% 6,28
|
|YKBNK
|2,03
|116.559.074
|% -1,46
|
|TUPRS
|91,05
|107.688.813
|% -1,99
|
|CEMAS
|1,01
|74.458.998
|% 7,45
|
|AVOD
|1,87
|86.344.951
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,22
|50.504.933
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|40.993.502
|% 1,90
|
|ODAS
|1,45
|44.992.152
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4809
|% 1,48
|
|Frank
|6,9717
|7,0137
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,41
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.355
|2.410
|30,70
|
|Tam
|2.421
|2.481
|35,40
|
|Yarım
|1.177
|1.207
|15,40
|
|Çeyrek
|591
|604
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,35
|
Seans Raporu
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12:13ETYAT
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 206, 577 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -341, 71 kaybederek (% -0.30 ) 114, 898
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12:12XU100
Endeks 96, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 107.00 milyon TL de
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12:12ETYAT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 385 adet işlem
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12:08DURDO
Yüzde 7.14 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 319 adet işlem