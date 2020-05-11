***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 19:08
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 30
.04.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.04.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844235
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6442
18:05385,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,21
|Açılış
|: 385,82
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7053
|8,7490
|% -0,67
|
|Frank
|7,2423
|7,2859
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8774
|1,8869
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-7,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.536
|-32,80
|
|Tam
|2.555
|2.602
|-33,70
|
|Yarım
|1.247
|1.272
|-16,50
|
|Çeyrek
|622
|636
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-1,17
|