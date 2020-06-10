***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2020 21:53
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 31
.05.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.05.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850570
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7636
18:057,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7506
En Düşük
7,6879
18:05378,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,14
|Açılış
|: 378,73
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
379,20
En Düşük
373,26
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6145
|8,6577
|% -0,08
|
|Frank
|7,1528
|7,1959
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7998
|1,8089
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|23,86
|
|Altın Gr.
|379
|379
|4,04
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.480
|24,60
|
|Tam
|2.522
|2.549
|21,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|12,40
|
|Çeyrek
|615
|622
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,12
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 716 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 110, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:55EKGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 847, 014 adet işlem