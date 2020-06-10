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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2020 21:53
GÜNCEL HABERLER



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 31
.05.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt 
 
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.05.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf. 
 
formatında sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850570


BIST



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109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 88,00 40.115.723 % 10,00  
EGCYO 1,65 1.930.258 % 10,00  
ISBIR 976,60 1.242.252 % 9,99  
RTALB 24,92 4.074.694 % 9,97  
DAGHL 9,60 2.681.999 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6145 8,6577 % -0,08  
Frank 7,1528 7,1959 % 0,49  
Riyal 1,7998 1,8089 % -0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 23,86  
Altın Gr. 379 379 4,04  
Cumhuriyet 2.450 2.480 24,60  
Tam 2.522 2.549 21,60  
Yarım 1.231 1.242 12,40  
Çeyrek 615 622 6,20  
Gümüş.Ons 18,14 18,18 0,62  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 0,12  
B. Petrol 41,27 41,27 0,09  
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