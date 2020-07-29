***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.07.2020 tarihli 19:18 saatinde açıklamış olduğu 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.Açıklamakta olduğumuz 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863734BIST