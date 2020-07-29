***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 19:28
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2020 tarihli 19:18 saatinde açıklamış olduğu 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
Açıklamakta olduğumuz 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863734
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1301
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05439,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,10
|Açılış
|: 439,97
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
441,01
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0323
|9,0776
|% 1,07
|
|Frank
|7,6056
|7,6514
|% 1,13
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,71
|
|Altın Gr.
|440
|440
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|72,00
|
|Tam
|2.969
|3.014
|36,30
|
|Yarım
|1.441
|1.467
|13,30
|
|Çeyrek
|723
|736
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|0,31
|
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