***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 08:27
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 31
.07.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.07.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867813
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
0
En Düşük
0
18:057,3284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
18:058,6093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
18:05470,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -7,56
|Açılış
|: 471,08
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
469,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3156
|7,3284
|% -0,13
|
|Euro
|8,5828
|8,6093
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,5446
|9,5924
|% -0,20
|
|Frank
|7,9678
|8,0158
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-31,80
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|-1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,18
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,13
|