***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 08:24
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 31
.08.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.08.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874543
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
0
En Düşük
0
18:057,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4670
En Düşük
7,4368
18:058,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8452
En Düşük
8,7908
18:05466,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 466,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
466,98
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|ARCLK
|22,76
|242.290.593
|% 0,00
|
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|ARCLK
|22,76
|242.290.593
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4596
|7,4637
|% 0,20
|
|Euro
|8,8248
|8,8386
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 0,24
|
|Frank
|8,1645
|8,2136
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9829
|1,9929
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-3,41
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında