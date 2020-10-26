***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 21:12
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2020 tarihli 18:15 saatinde açıklamış olduğu 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
Açıklamakta olduğumuz 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884115
BIST
11:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:598,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0807
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1644
En Düşük
8,0708
11:599,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0950
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6472
En Düşük
9,5440
11:59498,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,10
|Açılış
|: 498,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:59
|KARTN
|1.498,20
|97.616.436
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|21.232.850
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.350.814
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TKURU
|239,00
|2.107.299
|% -9,98
|
|TSKB
|2,01
|849.503.451
|% 4,69
|
|GARAN
|6,85
|442.937.376
|% 1,18
|
|SISE
|6,41
|439.160.195
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|363.593.397
|% 0,41
|
|DEVA
|24,40
|293.280.488
|% -1,21
|
|TSKB
|2,01
|849.503.451
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|278.946.425
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,68
|186.303.174
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|282.461.278
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,14
|180.935.994
|% 2,39
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1614
|8,1641
|% 1,00
|
|Euro
|9,6422
|9,6472
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,5826
|10,6356
|% 0,82
|
|Frank
|8,9404
|8,9942
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1674
|2,1782
|% 0,85
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,20
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,13
|41,13
|0,30
|