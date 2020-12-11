***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 08:08
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 30
.11.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.11.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892714
BIST
10:231.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.357
En Düşük
1.349
10:237,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:239,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,6525
En Düşük
9,5637
10:23467,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 467,86
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|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|LINK
|56,65
|17.912.928
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.250.720
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.289.940
|% 9,95
|
|SILVR
|7,93
|27.783.265
|% 9,83
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.123.219
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|4.886.807
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|923,40
|322.157
|% -5,96
|
|SISE
|7,19
|462.104.329
|% 0,42
|
|GARAN
|9,49
|266.911.436
|% -0,11
|
|PETKM
|4,82
|241.168.015
|% 2,12
|
|ODAS
|3,79
|225.666.625
|% -2,32
|
|ASELS
|17,42
|147.164.481
|% -1,19
|
|SISE
|7,19
|462.104.329
|% 0,42
|
|ODAS
|3,79
|225.666.625
|% -2,32
|
|PETKM
|4,82
|241.168.015
|% 2,12
|
|TSKB
|1,82
|88.206.028
|% -0,55
|
|ALBRK
|1,81
|84.728.679
|% 0,56
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9374
|% 0,60
|
|Euro
|9,6351
|9,6432
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,5192
|10,5720
|% 0,53
|
|Frank
|8,9040
|8,9577
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1054
|2,1159
|% 0,36
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
|