***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 22:48
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.02.2021 tarihli 22:41 saatinde açıklamış olduğu 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
Açıklamakta olduğumuz 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906834
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
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|Açılış
|: 7,1650
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|Önceki Kapanış
|: 7,2800
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7,3151
En Düşük
7,1551
18:058,6861
En Yüksek
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|: -2,24%
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|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
|: 8,8350
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8,8821
En Düşük
8,6382
18:05430,57
En Yüksek
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|: -0,68%
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|Açılış
|: 430,57
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
427,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1896
|7,1909
|% -1,75
|
|Euro
|8,6795
|8,6861
|% -2,24
|
|Sterlin
|9,8070
|9,8562
|% -1,89
|
|Frank
|7,9935
|8,0417
|% -2,33
|
|Riyal
|1,9129
|1,9224
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|18,29
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,84
|1,93
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,31
|
|B. Petrol
|56,43
|56,43
|1,41
|