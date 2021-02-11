***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 08:15
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2021- 31
.01.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909006
BIST
11:101.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:107,0530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:108,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:10418,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,91
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:10
|YESIL
|220,20
|14.229.804
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|IDEAS
|29,88
|8.827.162
|% 9,85
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,50
|15.671.064
|% -9,32
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,44
|667.088
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,60
|441.933.591
|% -1,14
|
|KOZAL
|135,70
|294.052.824
|% -0,80
|
|PETKM
|5,16
|283.342.994
|% 0,78
|
|SASA
|30,94
|272.291.822
|% 3,27
|
|ESEN
|41,10
|255.905.168
|% 7,48
|
|EKGYO
|2,60
|441.933.591
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,57
|231.605.297
|% 1,71
|
|PETKM
|5,16
|283.342.994
|% 0,78
|
|MAKTK
|4,30
|214.617.526
|% 7,23
|
|ISFIN
|4,30
|158.769.111
|% 1,90
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0509
|7,0530
|% -0,07
|
|Euro
|8,5600
|8,5659
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7356
|9,7844
|% 0,08
|
|Frank
|7,8982
|7,9458
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% 0,05
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|2,87
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,06
|
|B. Petrol
|61,21
|61,21
|-0,26
|