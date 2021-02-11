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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2021 08:15



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2021- 31
.01.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt 
yazılan prim bilgileri ekte pdf. 
formatında sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909006


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DIRIT 10,80 1.542.467 % 9,98  
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MERIT 217,00 308.791 % 9,60  
AYCES 93,15 339.718 % 9,59  
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Altın Gr. 419 419 0,75  
Cumhuriyet 2.790 2.832 -3,00  
Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,24 27,28 0,25  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,06  
B. Petrol 61,21 61,21 -0,26  
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