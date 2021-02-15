***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 20:59
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksigorta A.Ş.'nin 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi /Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Lütfiye Yeşim Uçtum (Bağımsız Aday) ve Hüseyin Gürer (Bağımsız Aday)'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909787
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0684
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0718
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05407,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,82
|Açılış
|: 407,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9607
|6,9669
|% -0,98
|
|Euro
|8,4465
|8,4549
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,6522
|9,7006
|% -0,66
|
|Frank
|7,7904
|7,8373
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|-3,22
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında