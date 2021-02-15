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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2021 20:59



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Aksigorta A.Ş.'nin 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi /Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Lütfiye Yeşim Uçtum (Bağımsız Aday) ve Hüseyin Gürer (Bağımsız Aday)'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909787


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