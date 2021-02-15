***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksigorta A.Ş.'nin 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi /Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Lütfiye Yeşim Uçtum (Bağımsız Aday) ve Hüseyin Gürer (Bağımsız Aday)'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909787BIST