***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 20:48
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 16 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, Haluk DİNÇER, Emmanuel Van GRIMBERGEN, Bülent OĞUZ, Kıvanç ZAİMLER, Stefan Georges Leon BREAEKEVELDT, Lütfiye Yeşim UÇTUM, Hüseyin GÜRER ve Uğur GÜLEN seçilmişlerdir.
Şirketimizin 17 Mart 2021 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı
Emmanuel Van GRIMBERGEN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent OĞUZ - Üye
Kıvanç ZAİMLER - Üye
Stefan Georges Leon BREAEKEVELDT - Üye
Lütfiye Yeşim UÇTUM - Bağımsız Üye
Hüseyin GÜRER - Bağımzsız Üye
Uğur GÜLEN - Üye ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918912
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