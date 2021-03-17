***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, Haluk DİNÇER, Emmanuel Van GRIMBERGEN, Bülent OĞUZ, Kıvanç ZAİMLER, Stefan Georges Leon BREAEKEVELDT, Lütfiye Yeşim UÇTUM, Hüseyin GÜRER ve Uğur GÜLEN seçilmişlerdir.Şirketimizin 17 Mart 2021 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu BaşkanıEmmanuel Van GRIMBERGEN - Yönetim Kurulu Başkan VekiliBülent OĞUZ - ÜyeKıvanç ZAİMLER - ÜyeStefan Georges Leon BREAEKEVELDT - ÜyeLütfiye Yeşim UÇTUM - Bağımsız ÜyeHüseyin GÜRER - Bağımzsız ÜyeUğur GÜLEN - Üye ve Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918912BIST