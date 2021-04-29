***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 07:58
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarihli 07:41 saatinde açıklamış olduğu 31 Mart 2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
Açıklamakta olduğumuz 31 Mart 2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932156
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1810
18:059,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9254
18:05470,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,13
|Açılış
|: 470,33
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
468,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1945
|8,2140
|% 0,31
|
|Euro
|9,9601
|9,9902
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4008
|11,4579
|% 0,14
|
|Frank
|8,9733
|9,0273
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1784
|2,1894
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|2,77
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|66,93
|66,93
|0,15
|