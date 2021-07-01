***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Emmanuel Van Grimbergen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmesine, Sayın Stefan Georges Leon Braekeveldt'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'neTürk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere SayınAntonio Cano Y. Bosque'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945598BIST