***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 21:22
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Emmanuel Van Grimbergen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmesine, Sayın Stefan Georges Leon Braekeveldt'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Sayın
Antonio Cano Y. Bosque'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945598
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
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|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
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|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
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|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
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|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
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|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
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|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
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|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
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|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
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|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
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|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6570
|8,6773
|% -0,25
|
|Euro
|10,2831
|10,3018
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8798
|11,9393
|% -0,98
|
|Frank
|9,3163
|9,3725
|% -0,52
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|Riyal
|2,3024
|2,3139
|% -0,43
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,17
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|Altın Gr.
|495
|495
|-0,19
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|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
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|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
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|Çeyrek
|791
|809
|6,06
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|Gümüş.Ons
|26,01
|26,07
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
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|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,93
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