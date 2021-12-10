***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 17:54
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2021- 30
.11.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982744
BIST
17:542.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,94
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:5413,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0794
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:5415,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0924
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:54794,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,03
|Açılış
|: 794,27
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EUHOL
|2,31
|22.938.408
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.590.923
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.624.487
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|NIBAS
|12,58
|187.246.590
|% 9,97
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,32
|5.131.682.805
|% 1,45
|
|KRDMD
|10,86
|3.599.304.756
|% 3,43
|
|PETKM
|9,20
|2.768.211.133
|% 2,91
|
|SISE
|15,69
|2.578.167.022
|% 1,88
|
|GARAN
|11,74
|1.653.314.207
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.204.118.712
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,86
|3.599.304.756
|% 3,43
|
|PETKM
|9,20
|2.768.211.133
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,56
|933.700.249
|% -1,39
|
|TSKB
|1,59
|401.533.188
|% -2,45
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8488
|13,8666
|% 0,58
|
|Euro
|15,6399
|15,6882
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,2735
|18,3652
|% 0,54
|
|Frank
|14,9618
|15,0519
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6859
|3,7044
|% 0,58
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,59
|
|Altın Gr.
|794
|794
|6,92
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,12
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,70
|