***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 08:51
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2021- 31
.12.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992614
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8444
En Düşük
13,7192
17:5915,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7279
En Düşük
15,5189
17:59804,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,13
|Açılış
|: 804,48
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
804,99
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|19,07
|2.450.499
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|32.058.591
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|92.976.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|7,95
|11.258.482
|% 0,00
|
|ACSEL
|19,07
|2.450.499
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|32.058.591
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|92.976.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|7,95
|11.258.482
|% 0,00
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% 0,00
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% 0,00
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|822.254.267
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% 0,00
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7450
|13,7741
|% -0,34
|
|Euro
|15,5957
|15,6340
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7478
|18,8418
|% 0,20
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6733
|3,6917
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|0,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem