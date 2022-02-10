***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.02.2022 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca1- 10.02.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Kıvanç Zaimler'in istifasının kabulüne,2- Sayın Kıvanç Zaimler'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Erkan Şahinler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,Karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000991BIST