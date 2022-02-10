***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2022 21:56
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.02.2022 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca
1- 10.02.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Kıvanç Zaimler'in istifasının kabulüne,
2- Sayın Kıvanç Zaimler'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Erkan Şahinler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000991
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0107
|Açılış
|: 13,5450
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5285
En Düşük
13,4636
18:0515,4114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0532
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,4711
En Düşük
15,3684
18:05793,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,61
|Açılış
|: 793,24
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
794,06
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5104
|13,5258
|% 0,08
|
|Euro
|15,3812
|15,4114
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,2330
|18,3245
|% -0,16
|
|Frank
|14,5154
|14,6028
|% -0,03
|
|Riyal
|3,5925
|3,6105
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-2,68
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD