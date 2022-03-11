***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 08:15
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2022- 28
.02.2022 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009390
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,9392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0847
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9404
En Düşük
14,8075
18:0516,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1332
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4913
En Düşük
16,3012
18:05953,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,18
|Açılış
|: 953,21
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9147
|14,9392
|% 0,57
|
|Euro
|16,4278
|16,4775
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,4558
|19,5533
|% 0,58
|
|Frank
|15,9652
|16,0614
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9655
|3,9854
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-10,85
|
|Altın Gr.
|950
|951
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,47
|