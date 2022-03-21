***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 20:44
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşegül Gürkale'nin istifası nedeniyle boşalan İnsan Kaynakları Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayına tabi olarak Sn. Burak Yüzgül'ün atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011868
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0452
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3324
18:05922,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,21
|Açılış
|: 922,08
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
925,51
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8254
|14,8348
|% 0,31
|
|Euro
|16,3332
|16,3507
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,4506
|19,5482
|% 0,10
|
|Frank
|15,8228
|15,9181
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9411
|3,9609
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|15,21
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|8,29
|