***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşegül Gürkale'nin istifası nedeniyle boşalan İnsan Kaynakları Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayına tabi olarak Sn. Burak Yüzgül'ün atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011868BIST