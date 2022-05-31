***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 21:39
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2022 tarihi itibari ile Sn. Fahri Altıngöz'ün Genel Müdür Vekilliği görevinden istifasının kabulüne ve imza yetkilerinin iptaline karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033720
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0979
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05974,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,60
|Açılış
|: 974,00
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3836
|16,3972
|% 0,01
|
|Euro
|17,4945
|17,5238
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,4061
|20,5085
|% -1,01
|
|Frank
|16,9573
|17,0595
|% -0,41
|
|Riyal
|4,3567
|4,3786
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|10,53
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL