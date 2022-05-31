***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.05.2022 tarihi itibari ile Sn. Fahri Altıngöz'ün Genel Müdür Vekilliği görevinden istifasının kabulüne ve imza yetkilerinin iptaline karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033720BIST