***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 08:45
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2022- 30
.09.2022 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070582
BIST
10:073.580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,94
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.579
10:0718,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6622
En Düşük
18,5467
10:0718,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
17,9829
10:07995,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,94
|Açılış
|: 995,75
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler10:02
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|ERCB
|46,50
|15.165.431
|% 9,46
|
|TUCLK
|19,12
|7.631.555
|% 9,13
|
|HUNER
|6,07
|25.603.210
|% 6,68
|
|BIOEN
|14,21
|20.342.517
|% 6,68
|
|KIMMR
|6,48
|622.151
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|28.800.546
|% -9,96
|
|MMCAS
|4,23
|217.046
|% -7,03
|
|KUYAS
|10,31
|1.120.785
|% -5,15
|
|KMPUR
|72,50
|7.414.082
|% -4,48
|
|THYAO
|86,05
|209.724.745
|% -0,12
|
|ASELS
|32,68
|135.477.110
|% -0,31
|
|EREGL
|30,54
|79.058.012
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,33
|69.101.877
|% 0,23
|
|KONTR
|86,10
|67.705.712
|% 4,36
|
|EKGYO
|4,33
|69.101.877
|% 0,23
|
|IHGZT
|0,70
|7.393.505
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,95
|30.496.964
|% 3,67
|
|DZGYO
|2,72
|20.446.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,06
|39.749.487
|% 0,12
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5710
|18,5871
|% 0,06
|
|Euro
|18,0459
|18,0650
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,3995
|20,5018
|% -0,40
|
|Frank
|18,4951
|18,6065
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-1,94
|
|Altın Gr.
|995
|996
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.704
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.267
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-0,83
|