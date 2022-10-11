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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 08:45
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2022- 30
.09.2022 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
 
yazılan prim bilgileri ekte pdf. 
formatında sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070582


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BIST En Aktif Hisseler10:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 57,30 1.476.449 % 9,98  
ERCB 46,50 15.165.431 % 9,46  
TUCLK 19,12 7.631.555 % 9,13  
HUNER 6,07 25.603.210 % 6,68  
BIOEN 14,21 20.342.517 % 6,68  
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10:02 Alış Satış %  
Dolar 18,5710 18,5871 % 0,06  
Euro 18,0459 18,0650 % 0,20  
Sterlin 20,3995 20,5018 % -0,40  
Frank 18,4951 18,6065 % -0,06  
Riyal 4,9278 4,9525 % -0,01  
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10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 -1,94  
Altın Gr. 995 996 -0,58  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.704 6.770 -11,00  
Yarım 3.267 3.310 -5,00  
Çeyrek 1.636 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 -0,22  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,15  
B. Petrol 95,36 95,36 -0,83  
Seans Raporu 10:02
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