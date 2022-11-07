***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 08:03
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020-26.07.2019 - 03.04.2019 - 15.03.2019-18.12.2018-15.02.2018 - 06.02.2015 - 02.02.2015 - 26.12.2014
Yapılan A
12:314.314
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 96,70
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:3118,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:3118,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:311.004,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.004,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:29
|EREGL
|36,62
|4.911.671.862
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.413.405
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.490.668
|% 9,94
|
|GARFA
|19,65
|8.255.081
|% 9,84
|
|PRKME
|14,25
|85.388.747
|% -8,83
|
|ARENA
|16,67
|36.073.930
|% -8,15
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|6.016.120
|% -7,63
|
|DITAS
|34,78
|17.172.082
|% -7,55
|
|EREGL
|36,62
|4.911.671.862
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|4.370.924.445
|% 6,77
|
|THYAO
|104,10
|3.367.820.801
|% -0,10
|
|PETKM
|14,21
|2.042.309.597
|% 1,50
|
|SASA
|147,20
|1.893.062.116
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,88
|4.370.924.445
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,69
|1.165.775.926
|% 1,96
|
|PETKM
|14,21
|2.042.309.597
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,29
|1.296.343.051
|% 3,80
|
|EREGL
|36,62
|4.911.671.862
|% 9,97
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6040
|% 0,20
|
|Euro
|18,5890
|18,5972
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,2499
|21,3565
|% 0,89
|
|Frank
|18,6875
|18,8001
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,21
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-13,00
|
|Tam
|6.709
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,80
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|