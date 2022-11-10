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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2022 18:38
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2022- 31
.10.2022 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
 
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
 
formatında sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079291


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
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Dolar 18,4960 18,5161 % -0,39  
Euro 18,8067 18,8295 % 1,09  
Sterlin 21,5546 21,6627 % 2,56  
Frank 19,0890 19,2040 % 1,67  
Riyal 4,9191 4,9438 % -0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 41,96  
Altın Gr. 1.039 1.040 21,55  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.900 6.988 128,00  
Yarım 3.362 3.416 62,00  
Çeyrek 1.686 1.708 32,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,70  
Gümüş Gr. 12,95 12,97 0,41  
B. Petrol 92,50 92,50 -0,15  
Seans Raporu 18:05
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