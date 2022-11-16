***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 22:05
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Reasürans ve Stratejik İşbirlikleri fonksiyonu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına tabi olmak üzere, 16.11.2022 tarihinden itibaren Deniz Ceylan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktörlüğü görevine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına tabi olmak üzere, 16.11.2022 tarihinden itibaren Elif Horasan'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080545
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,5945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6558
En Düşük
18,5685
18:0519,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0818
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.060,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.060,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5978
|% -0,02
|
|Euro
|19,3073
|19,3701
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,1042
|22,2150
|% 0,48
|
|Frank
|19,6283
|19,7465
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.046
|7.180
|-15,00
|
|Yarım
|3.422
|3.510
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO