***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarReasürans ve Stratejik İşbirlikleri fonksiyonu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına tabi olmak üzere, 16.11.2022 tarihinden itibaren Deniz Ceylan'ın atanmasına karar verilmiştir.Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktörlüğü görevine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına tabi olmak üzere, 16.11.2022 tarihinden itibaren Elif Horasan'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080545BIST