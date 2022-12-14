***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 21:02
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2022- 30
.11.2022 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086961
BIST
11:115.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,23
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.230
11:1118,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:1119,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:111.083,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.083,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.601.800
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|154.294.841
|% 9,97
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,44
|16.066.892
|% -22,66
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,00
|34.292.968
|% -6,27
|
|HUNER
|13,51
|53.527.547
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,59
|3.638.769.770
|% -1,22
|
|THYAO
|143,40
|2.350.508.317
|% -0,42
|
|ASELS
|59,90
|2.144.298.543
|% 0,93
|
|TTKOM
|21,16
|1.937.555.609
|% 6,17
|
|PETKM
|18,29
|1.689.477.880
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,08
|1.586.133.170
|% 2,15
|
|KRDMD
|18,59
|3.638.769.770
|% -1,22
|
|YKBNK
|11,82
|1.414.024.823
|% 2,34
|
|SKBNK
|2,80
|312.380.667
|% 1,45
|
|ISCTR
|11,48
|1.154.432.278
|% 2,41
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6529
|% 0,06
|
|Euro
|19,8286
|19,8367
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,9762
|23,0914
|% 0,01
|
|Frank
|19,9809
|20,1013
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,01
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,86
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.277
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.524
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,00
|
|B. Petrol
|80,74
|80,74
|0,06
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:27SASA
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 113.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 299 adet işlem
-
11:26HUNER
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 838 adet işlem
-
11:25HEKTS
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 964, 796 adet işlem
-
11:24PRDGS
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 904, 488 adet işlem
-
11:23XU100
Endeks 5, 239 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 38, 154.00 milyon TL de