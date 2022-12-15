***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 22:21
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 396787-5 sicil sayısında kayıtlı bulunan, Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin mevcut 100.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin 59.900.000 TL nominal değerde nakden artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına bu sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma hakkının tamamen ve nakden kullanılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087665
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6877
En Düşük
18,5703
18:0519,8393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0601
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7454
18:051.065,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.066,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.061,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5560
|18,6877
|% 0,35
|
|Euro
|19,7509
|19,8393
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,6433
|22,7568
|% -1,87
|
|Frank
|19,9660
|20,0863
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,82
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,48
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.188
|7.261
|-67,00
|
|Yarım
|3.481
|3.550
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,86
|-0,46
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem