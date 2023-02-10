***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 18:36
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2023 - 31.01.2023 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim bilgileri ekte pdf. formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112777
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1237
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0940
10:421.125,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.125,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8291
|18,8378
|% 0,04
|
|Euro
|20,0976
|20,1071
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6613
|22,7749
|% -0,35
|
|Frank
|20,2936
|20,4158
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0038
|5,0289
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.607
|7.672
|-23,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|1,91
|