***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2023 22:56
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksigorta 2022 4. Çeyrek Finansal Sonuçlar Bilgilendirme Bülteni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113044
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8557
En Düşük
18,8250
10:4220,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2277
En Düşük
20,1530
10:421.123,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.123,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.124,08
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8377
|18,8478
|% 0,05
|
|Euro
|20,1996
|20,2160
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8005
|22,9149
|% 0,01
|
|Frank
|20,4030
|20,5259
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.611
|7.684
|4,00
|
|Yarım
|3.718
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,33
|0,01
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,02
|
Seans Raporu
10:42
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-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında