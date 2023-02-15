***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 16:40
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve ağırlıklı 10 il olmak üzere, daha geniş bir coğrafyayı da etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de Aksigorta olarak maddi ve manevi her şekilde halkımızın yanındayız.
Hasar Fazlası Reasürans Sözleşmelerimize istinaden var olan deprem korumamız ile bilançomuzda bulunan deprem, sel gibi katastrofik riskleri karşılamak üzere oluşturulan Dengeleme Karşılığı Fonu'nun depremde gerçekleşen hasarları karşılayacağını ve ilgili hasarların 2023 yılında Özkaynaklarımız ve Bilanço Karlılığımız üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz.
Müşterilerimize özenli hizmetimize devam edeceğiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113559
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1075
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.110,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,60
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8435
|18,8477
|% 0,07
|
|Euro
|20,1206
|20,1254
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5595
|22,6726
|% -1,33
|
|Frank
|20,2926
|20,4148
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0096
|5,0347
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-23,10
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.620
|-98,00
|
|Yarım
|3.688
|3.729
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA