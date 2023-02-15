***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve ağırlıklı 10 il olmak üzere, daha geniş bir coğrafyayı da etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de Aksigorta olarak maddi ve manevi her şekilde halkımızın yanındayız.Hasar Fazlası Reasürans Sözleşmelerimize istinaden var olan deprem korumamız ile bilançomuzda bulunan deprem, sel gibi katastrofik riskleri karşılamak üzere oluşturulan Dengeleme Karşılığı Fonu'nun depremde gerçekleşen hasarları karşılayacağını ve ilgili hasarların 2023 yılında Özkaynaklarımız ve Bilanço Karlılığımız üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz.Müşterilerimize özenli hizmetimize devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113559BIST