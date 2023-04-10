***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 18:58
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta Birlidaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşları itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim üretim bilgileridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135860
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0752
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.231,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.231,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|ORMA
|58,00
|614.671
|% -5,54
|
|PCILT
|26,96
|38.514.683
|% -4,73
|
|ASTOR
|56,75
|2.010.128.989
|% 0,09
|
|ALFAS
|352,00
|1.289.984.296
|% 5,23
|
|OYAKC
|34,40
|1.005.123.465
|% 2,69
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|KONTR
|145,90
|921.239.166
|% 6,81
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|IHLGM
|1,00
|84.132.033
|% 3,09
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|ADESE
|1,47
|78.323.450
|% 2,80
|
|SEGYO
|2,29
|89.419.609
|% 4,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2484
|19,2729
|% 0,19
|
|Euro
|20,8888
|20,8959
|% -0,46
|
|Sterlin
|23,7396
|23,8587
|% -0,31
|
|Frank
|21,0647
|21,1916
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1187
|5,1444
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.232
|1.232
|-10,33
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.486
|8.568
|5,00
|
|Yarım
|4.145
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,78
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem