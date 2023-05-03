***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Metin Demirel'in Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifasının kabulüne ve imza yetkilerinin iptaline karar verilmiştir. Sn. Zeren Zeynep Eröktem Bal Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına tabi olmak üzere Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir. Sn. Mustafa Erdoğan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına tabi olmak üzere Kurumsal Satış Direktörlüğü görevine atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Aksigorta A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146572BIST