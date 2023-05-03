***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 396787-5 sicil sayısında kayıtlı bulunan, Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin mevcut 60.000.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL nominal değerde nakden artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına bu sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma hakkının tamamen ve nakden kullanılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146573BIST