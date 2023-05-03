***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2023 20:17
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 396787-5 sicil sayısında kayıtlı bulunan, Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin mevcut 60.000.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL nominal değerde nakden artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına bu sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma hakkının tamamen ve nakden kullanılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146573
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1560
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6283
En Düşük
21,3838
17:581.264,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.264,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.274,91
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4709
|19,4765
|% 0,07
|
|Euro
|21,5477
|21,5664
|% 0,74
|
|Sterlin
|24,3740
|24,4962
|% 0,76
|
|Frank
|21,8795
|22,0113
|% 0,84
|
|Riyal
|5,1769
|5,2028
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|3,21
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.466
|4.568
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.291
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,35
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,89
|0,01
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|-2,91
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de